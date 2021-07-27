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İzmir'de korkutan deprem!

27 Temmuz 2021 Salı - 13:15 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 13:23

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,  saat 13:02'de meydana gelen depremin derinliğinin 16.10 km olduğunu duyurdu. 

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