İzmir'de korkutan deprem!

Ege Denizi'nde, İzmir 'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD 'dan yapılan açıklamada, "Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

BİR DEPREM DAHA!

Saat 08.50 sıralarında ise bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedildi. AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.