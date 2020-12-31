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İzmir'de korkutan deprem!

DHA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 7:03 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 7:03

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü. kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
 

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