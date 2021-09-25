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İzmir'de kalacak yeri olmayan 328 öğrenci, misafirhanelere yerleştirildi

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 19:22 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 19:22

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte kalacak yeri olmayan 328 üniversite öğrencisinin yurt, misafirhane ve otellere yerleştirildiğini bildirdi.


Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarının  konumuna en uygun yurt, misafirhane ve otellere yerleştirilen 328 üniversite  öğrencisinden 194'ünün kız öğrenci olduğunu bildirdi.
 
Öğrencilerin SMS ile bilgilendirildiğini aktaran Köşger, taleplerin  karşılanmaya devam edildiğini de kaydetti.
 
 Vali Köşger, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, kentteki kamu  kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite öğrencilerine  ücretsiz tahsis edileceğini bildirmişti. Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade  eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istemişti.

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İzmir Yavuz Selim Köşger üniversite
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