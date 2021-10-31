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İzmir'de kafa kafaya facia: 3 ölü, 3 yaralı

Yiğit SOYLU- Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA) |  31 Ekim 2021 Pazar - 19:54 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 19:54

İzmir'in Tire ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında, Tire- Ödemiş karayolu kırsal Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Tire yönüne giden Canberk Babacan yönetimindeki 34 AEA 311 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan yönetimindeki 35 ASC 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların demir yiğını haline dönüştüğü kazada sürücü Kocaoğlan ile yakını Havva Kocaoğlan olay yerinde, Fadime Koyun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Canberk Babacan, Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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İzmir Tire otomobil
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