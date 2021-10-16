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İzmir'de heyelan Tire-İncirliova Karayolu'nu kapattı

Yiğit SOYLU/TİRE(İzmir),(DHA)  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 8:00 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 8:00

İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.


Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
 
Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.
 
YOL TRAFİĞE AÇILDI
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 
 

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İzmir heyelan Tire-İncirliova Karayolu
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