İzmir'de HDP binasını basan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki bir HDP il başkanlığının da bulunduğu binaya giren bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu bir kişi gözaltına alındı. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları...

Olay, bugün saat 11.05 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki HDP İl Başkanlığı'nda meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'na gelen eli tabancalı O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'a ateş edip öldürdü. Binadan duyulan silah sesi üzerine olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Yapılan çalışma sonrası silahlı saldırgan O.G. yakalanarak gözaltına alındı. O.G. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.'nin, sorgusunda, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK 'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'da yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dağ, 'HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır." ifadelerine yer verdi.

VALİLİK KİLMLİĞİNİ AÇIKLADI

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sıralarında, 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız." ifadesini kullandı.

HDP'den yapılan ilk açıklamada da, binanın silahlı bir şahıs tarafından basıldığı bildirildi.

ANNE OLAY YERİNDE

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürdü. Polis ekiplerinin de Poyraz'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde incelemeleri devam etti.

Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİNİN SİLAHLI PAYLAŞIMLARI

HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. O.G.'nin sosyal medyada 'Kin yuttum kan kusturacağım' yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı görüldü.