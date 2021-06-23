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İzmir'de Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)  |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 22:28 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 22:28

İzmir'in Çiğli ilçesindeki, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem (21) hayatını kaybetti.


Bugün saat 15.00 sıralarında, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin 5'inci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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İzmir Çiğli Geri Gönderme Merkezi
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