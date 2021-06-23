Bugün saat 15.00 sıralarında, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin 5'inci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İzmir'de Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü
Davut CAN/İZMİR, (DHA) | 23 Haziran 2021 Çarşamba - 22:28 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 22:28