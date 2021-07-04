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İzmir'de flaş koronavirüs gelişmesi: Ölümler sıfırlandı

04 Temmuz 2021 Pazar - 0:41 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 0:41

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamda kentte üst üste iki gündür koronavirüsten kimsenin vefat etmediğini duyurdu.


Vali Köşger, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Sevgili İzmirliler 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım
 

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter
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