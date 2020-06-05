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İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

AA |  05 Haziran 2020 Cuma - 7:50 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 7:53

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar  devam ediyor. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde  27 adrese düzenlediği operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan,  örgütün gizli haberleşme programı  ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında  arama kararı olan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 31 şüpheli  gözaltına alındı.  Adreslerde yapılan aramalarda, cezaevinde yatan veya firari olarak  aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı  belirlenen poşetlenmiş şekilde toplam 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin  350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının  sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep  telefonu ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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FETÖ izmir operasyon
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