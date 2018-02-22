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İzmir'de FETÖ'den 53 gözaltı kararı

22 Şubat 2018 Perşembe - 12:34 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 12:34

Örgütün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen, emniyet teşkilatındaki "mahrem imamlar"ın eşlerinin de aralarında bulunduğu 53 zanlıya yönelik İzmir merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı


İzmir merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)  ilişkin soruşturma kapsamında aralarında örgütün emniyet teşkilatındaki "mahrem  imamlar"ın eşlerinin de bulunduğu 53 zanlının yakalanması amacıyla operasyon  başlatıldı. 
 
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü  FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında  örgütün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen zanlılar  ile aralarında emniyetin "mahrem imamları"nın eşlerinin de bulunduğu 53 şüpheli  hakkında yakalama kararı verdi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir  merkez olmak üzere Mardin, Manisa, Bursa, Samsun, Muş, Balıkesir, Ankara, Adana Antalya, Konya, Sivas, Nevşehir, Şırnak, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Tokat Isparta, Aydın, Kütahya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlattı.
 
Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü.

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