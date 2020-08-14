Feci olay! Mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağı kırıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan'ın sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.

İzmir Balçova ilçesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda, aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA'