İzmir’de enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı ve enkazdan çıkarıldılar...

Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma ekipleri çalışıyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna 23 saat sonra ulaşıldı. Yaşam tüneli oluşturuldu ve anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Ege Denizi'nde İzmir 'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı, havadan dron ile görüntülendi. 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı binanın enkazının altında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti. Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü. Enkaz altındaki diğer çocuğun çıkarılması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

DEPREMDE BİR AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’de şiddetli depremin ardından enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve iki kardeşin annelerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel’in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olduğu, mekanik ve elektronik alanında sayısız dereceleri olduğu belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, “Sevgili dostlar İzmir’de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz’ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun” diyerek acı haberi duyurdu.