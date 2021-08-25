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İzmir'de endişelendiren gelişme! Hastalarda yeni tür mutasyon görülmeye başlandı...
İzmir Tabip Odası Başkanı duyurdu: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı...
İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, koronavirüs vakalarında İzmir ile Türkiye'deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir'de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20'lerde iken son günlerde yüzde 40'lara kadar yükseldiğini kaydetti.