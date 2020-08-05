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İzmir'de düğüne katılan 5 kişi hayatının şokunu yaşadı!

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:22 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 18:22

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yapılan 2 düğünde, biri gelin 5 kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı.


Çamlı Mahallesinde 17 Temmuz ve 27 Temmuz'da yapılan iki düğünün  ardından bir gelinin de aralarında olduğu 5 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.
 
Hastalar evlerinde tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri, düğüne  katılanlardan test için numune almaya başladı.
 
Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Kovid-19 teşhisi konulanların  tedavilerine devam edildiğini belirterek, "Hayati  tehlikeleri bulunmuyor. Mahallemizde karantina da uygulanmıyor. Cuma günü bir  düğün daha yapılacaktı. Düğünün sahipleri hem kendilerini korumak hem de halkın  tedirgin olduğunu görerek düğünlerini erteledi." dedi.

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corona virüs İzmir Güzelbahçe
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