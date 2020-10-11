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İzmir'de doktora saldırı! Önce bıçak çekti sonra da...

DHA |  11 Ekim 2020 Pazar - 8:22 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 8:22

Sağlık çalışanlarına şiddet olayları bitmiyor. İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye giden bir kişi doktor tarafından maske takması için uyarılınca hastanın eşi tarafından darp edildi.


İzmir'in Bornova ilçesindeki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle  gelen  G.B., doktor muayenesinin ardından iyi olduğu tespit edilince doktor  M.B.(27) tarafından maske takılması istendi. İmam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Ö.Ş.(19) eşini uyaran doktora önce bıçak çekti ardından darp etti. Olaya karışan Ö.Ş. ve G.B. gözaltına alındı.
 
Olay, gece saatlerinde  Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi. Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğu belirlendikten sonra doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi. Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darp etti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı. Doktorun şikayetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
 
 

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