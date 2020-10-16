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İzmir'de dev operasyon: 29 kişi tutuklandı

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 0:00 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 0:00

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan 53 şüpheliden 29'una tutuklama kararı çıktı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar kapsamında  yakalanan 102 şüpheliden tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk  edilen 53 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
 
Zanlılardan 29'u tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla olmak  üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
 
 Şüphelilerden 5'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak  emniyetten serbest kaldığı, 1'i hakkındaki gözaltı kararının Kovid-19 tedbirleri  kapsamında iptal edildiği, 1 şüphelinin mükerrer soruşturma dolayısıyla, 2  şüphelinin de değişen delil durumları dikkate alınarak emniyetten serbest  bırakıldığı öğrenildi.
 
40 şüphelinin işlemleri sürerken, 8 şüphelinin ise henüz  yakalanamadığı kaydedildi.
 
Operasyonun geçmişi
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına  yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ekim'de 98'i Hava Kuvvetleri, 12'si  Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında  gözaltı kararı verilmişti.
 
Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F16 pilotu olduğu  belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak  ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı" bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt  mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.
 
İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 102 şüpheli  yakalanmıştı.

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