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İzmir'de dev operasyon: 24 kişi tutuklandı

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 18:03 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 18:03

Elebaşılığını firari Binali Camgöz'ün yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince İzmir, Aydın ve İstanbul'daki 60 adrese düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan 34 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle  hakimliğe sevk edildi.
 
34 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.
 
Operasyon
 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince 5 Ekim'de İzmir, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltı  kararı verilen 57 şüpheliden 35'i yakalanmış, bir şüpheli ifadesi alındıktan  sonra serbest bırakılmıştı.
 
Binali Camgöz'ün de aralarında olduğu firari 22 şüphelinin yakalanması  için çalışmalar devam ediyor.
 

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Binali Camgöz İzmir adliye
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