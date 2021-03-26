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İzmir'de dev FETÖ operasyonu! 41 kişi tutuklandı

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 23:04 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 23:04

İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 123'ü muvazzaf 184 kişiden gözaltına alınan 172 şüpheliden 41'i tutuklandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 53 il  ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile  irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 172 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki  işlemleri tamamlandı.
 
30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten  serbest bırakıldı. 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest  bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli ise mükerrer işlem  nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.
 
İşlemleri tamamlanıp sulh ceza hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle  135, adli kontrol şartı ile 1 olmak üzere sevk edilen 136 şüpheliden 41'i  tutuklandı, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i sulh ceza hakimliğinden  serbest bırakıldı.
 
2 şüphelinin operasyon tarihinden hemen önce farklı birimlerce  haklarında işlem yapıldığından, 1 şüphelinin ise sağlık sebebiyle (Kovid-19)  gözaltı kararı iptal edildi.
 
9 şüpheli ise aranıyor.
 
Operasyon
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki  yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Mart'ta 123'ü muvazzaf  184 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İzmir ve 52 ilde ve KKTC'de düzenlenen  operasyonlarda 172 şüpheli yakalanmıştı.
 
Hakkında yakalama verilen 184 şüphelinin 39'unun Kara Kuvvetleri  Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sının Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu, 38'inin darbe  girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirlenmişti.
 

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İzmir Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon
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