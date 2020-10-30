İzmir’de deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk açıkladı!

Deprem sonrası İzmir’de okullar tatil olacak mı? İzmir’de meydana gelen depremin etkisi devam ederken öğrenciler okulların olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremde can kaybına uğrayan vatandaşlarımız için bir mesaj yayınladı. Bakan Selçuk mesajında,"#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için..." ifadelerini kullandı.

İzmir’de deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremde can kaybına uğrayan vatandaşlarımız için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Bakan Selçuk ayrıca okullarda sıkıntı bir durum yaşanmadığını da dile getirdi.

"OKULLARIMIZLA İLGİLİ SIKINTILI BİR DURUM YOK"

Bakan Selçuk mesajında,"#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için..." ifadelerini kullandı.