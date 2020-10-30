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İzmir'de deprem! Deprem hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

30 Ekim 2020 Cuma - 15:46 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 15:46

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Peki, İzmir'de son durum ne? Deprem hangi illerde hissedildi? İşte İzmir deprem son dakika bilgileri!


İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında  meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar  ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili  henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." açıklamasında bulundu. 
 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Buca ve Bayraklı'Da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldıklarını dile getirdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama  kurtarma çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6  binanın yıkıldığı ihbarı geldiğini açıkladı. 
 
 
DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
 
Seferihisar açıklarındaki deprem Muğla'da da hissedildi. AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar  açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da da hissedildi. Muğla ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar ev ile iş  yerlerinden cadde ve sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı. Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde  deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması yapıldığı  belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Çalışmalar devam etmekte olup, 15.30 itibari ile Muğla merkez ve  ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır.  Muğla merkez ve  ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir.  İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen 25 deprem istasyonu  bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
 
DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!
 
Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul'da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.  Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen  6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı  çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan  bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem  meydana gelmiştir." denildi. Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem  İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir  olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem  hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir  olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında,  "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar  görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş  olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
AFAD SON DEPREMLER 
 

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