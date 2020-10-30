İzmir'de deprem! Deprem hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

"Çalışmalar devam etmekte olup, 15.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul'da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi. Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.