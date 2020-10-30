İzmir'de deprem! Deprem hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." açıklamasında bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Buca ve Bayraklı'Da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldıklarını dile getirdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldiğini açıkladı.
DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
Seferihisar açıklarındaki deprem Muğla'da da hissedildi. AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da da hissedildi. Muğla ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar ev ile iş yerlerinden cadde ve sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı. Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışmalar devam etmekte olup, 15.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!
Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul'da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi. Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.
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