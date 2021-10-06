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İzmir'de dehşet! 96 yaşındaki annesini, taşla vurarak öldürdü

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 17:54

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Mehmet Saman (74), annesi Fatma Saman'ı (96) başına taşla vurarak öldürdü.


Olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokakta iki katlı evin alt katında meydana geldi. Emekli Mehmet Saman ile annesi Fatma Saman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu. Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Samanın yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Fatma Samanın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Saman ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
Mehmet Saman ile annesi arasında zaman zaman tartışma yaşandığı belirtildi.

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Karabağlar İzmir Fatma Samanı
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