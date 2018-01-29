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İzmir'de cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 20:46 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 20:47

İzmir'de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı idda edilen Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K. ile 4 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ayrı suçtan  hakkında yakalama kararı bulunan Y.Y'nin, A.A'nın aracılığı ile Cumhuriyet  Savcısı Z.K'dan yakalama kararının kaldırılması konusunda yardım istediğini  belirledi.
 
İzmir Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet  Müdürlüğü ekipleri savcı Z.K. ile şüphelileri takibe aldı.
 
Savcı Z.K. ile Y.Y. ve A.A'nın Gaziemir-Balçova çevre yolunda  buluştuğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
 
Soruşturmayı yürüten savcı nezaretinde Z.K'nın aracında yapılan  aramada 10 bin lira ele geçirildi.
 
Savcı Z.K. ile 2 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ifadesi  doğrultusunda olaya aracılık ettiği belirlenen F.K. ve A.B. de yakalandı.
 
Y.Y'nin 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararının kaldırılmasıyla  ilgili aracıların vasıtasıyla savcı Z.K. ile 25 bin liraya anlaştığı ve ilk  taksit olarak 10 bin lira verdiği iddia edildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı Z.K.  "rüşvet almak", A.A. "rüşvet vermek", diğer zanlılar ise "rüşvete aracılık  yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Bu arada, Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K, 1 Mart 2017'de aracıyla  İzmir'den Torbalı'ya giderken yol verme nedeniyle sorun yaşadığı otomobildeki iki  kişinin saldırısına uğramış, savcının aracının önünü keserek, sopalarla ön ve  arka camını kıran saldırganlar polis tarafından yakalanmıştı.
 

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