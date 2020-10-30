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İzmir'de çadır kurulacak yerler! Vali Köşger açıkladı

AA |  30 Ekim 2020 Cuma - 20:27 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 20:27

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da çadır kurulacak yerleri açıkladı.


Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
 
"Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum, çadır kurulacak alanlar, Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampüsu 200 çadır 1000 1000=2000 kişi."
 
Öte yandan Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapurların Üçkuyular'dan 23.20, 00.20 ve 01.20'de, Bostanlı'dan da 23.50, 00.50 ve 01.50'de ek sefer yapacağı bildirildi.
 
TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığındaki İZBAN da ulaşımın bu gece 24.00'e kadar ücretsiz olacağı açıklandı.
 

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İzmir Yavuz Selim Köşger Bornova
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