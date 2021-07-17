17 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.363 -0.29 EURO 10,1240 -0.13
USD 8,5140 -0.59 ALTIN 495,770 -1.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir'de büyük operasyon! Tek seferde ele geçirilen en büyük miktar

DHA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 17:58

İzmir'in Aliağa Limanı'nda polisin düzenlediği operasyonda, Çin'den gelen bir konteynerde, uyuşturucu imalatında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit ele geçirildi.


Çin'den, uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir kimyasalın deniz yoluyla İzmir'in Aliağa Limanı'na gönderileceği bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılı'ğının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçacıkcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Gümrük Muhafaz Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Ekipler, evraklarında boya, reçine, parfüm ve ilaçlarda kullanılan 'benzil klorür' maddesi taşındığı görünen konteynerleri incelemeye aldı. İncelemede, 120 varil içerisinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit maddesi ele geçirildi.
 
TEK OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKLÜ KİMYASAL
 
Operasyon kapsamında ilk etapta 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kimyasalla 13 ton eroin üretiminin gerçekleştirilebileceği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen kimyasal maddenin, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüklü kimyasal malzeme olduğu bildirildi.
 
Bu arada polis ekipleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin'den İzmir'e atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin görevinin 3'üncü gününde önemli bir operasyona imza atmış oldu.

ETİKETLER

İzmir Aliağa Çin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.