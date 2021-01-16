16 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.524 -1.43 EURO 9,0380 0.77
USD 7,4630 1.38 ALTIN 438,670 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir'de bir çiftlikte 3 aylık yavru aslan ele geçirildi

DHA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 16:16

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi. 3 aylık olduğu belirlenen dişi yavru aslan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda karantinaya alındı.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi.
 
Aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Karantinaya alınan aslanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru aslan, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacak.
 
Çiftlik sahipleri hakkında 'vahşi hayvan ticareti' suçundan işlem başlatıldı. 
 
5c4dd8b73b3ab4b5f294c155e0c52e8d.jpg (600×800)

ETİKETLER

İzmir yavru aslan İzmir Doğal Yaşam Parkı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.