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İzmir'de baraj suları altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

02 Aralık 2020 Çarşamba - 13:47 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 13:47

İzmir'de, doluluk oran düşen Tahtalı Barajı'nda sular altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı.


Yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan  barajların su hacmi önemli seviyede azalmasıyla Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi  düştü.
 
Geçen yılın aralık ayında yüzde 65 civarında doluluk oranına sahip  barajda bu rakam yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.
 
Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk  köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı.
 
Su altında kalan cami ve minaresi yeniden ortaya çıktı. Cami  yakınındaki yıkık binalar içinde midyeler de dikkati çekti.
 
Bu arada Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su  miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi.

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İzmir baraj suları Tahtalı Barajı
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