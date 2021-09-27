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İzmir'de ağaç devrildi: Tramvay seferleri durdu

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 1:39 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 1:39

İzmir'in Konak ilçesinde, gövdesinden kırılan çam ağacı yola devrildi. Kaza sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken tramvay seferleri durdu.


Şair Eşref Bulvarı Montrö Meydanı'nda kaldırımda bulunan bir ağaç henüz belirlenemeyen nedenle kökünden sökülerek tramvay hattı ve yola devrildi.
 
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Ağacın devrildiği sırada çevrede herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
 
Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, çam ağacı kesilerek olay yerinden kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.
 
Bu arada tramvay hattının elektrik tellerinin zarar görmesi sonucu, seferler Alsancak Gar ile Halkapınar arasında yapıldı.
 
Tramvay tellerinin tamir edilmesinin ardından, seferlerin normale döneceği öğrenildi.

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İzmir Konak Kaza
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