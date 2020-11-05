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İzmir'de 9 şüpheli adliyeye sevk edildi! Aralarında müteahhitler de var

05 Kasım 2020 Perşembe - 9:04 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 9:12

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında  gözaltına alınan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö'nün işlemleri  tamamlandı.
 
Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.  Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını  ileri sürdükleri belirtildi.
 
Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A. adliyeye götürülürken, "Bir şey  söyleyecek misiniz?" diyen basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim? Kolanlar  kaydırılmış." şeklinde karşılık verdi.
 
Aranan şüpheli yoğun bakımda
 
Öte yandan Emrah Apartmanı'na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan  müteahhit M.B.U'nun depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu  öğrenildi.
 
Gelini ile torunlarını depremde yitirdiği belirtilen M.B.U'nun babası  H.U'nun da bu durumu göz önüne alındığı ve Savcılık kararıyla yurt dışı çıkış  yasağı konularak serbest bırakıldığı kaydedildi.
 
 Soruşturma
 
Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, 11 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verilmişti.
 
Soruşturma kapsamında, 2 Kasım'da Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A  ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C blokların fenni mesulü E.İ, Yılmaz  Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek  Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı  müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmıştı.
 
Gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma  başlatılmıştı.

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İzmir adliye müteahhitler gözaltı
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