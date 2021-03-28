İzmir'de 9'u birden ölü bulundu! Tedirgin eden gelişme

FLAMİNGOLARIN ÖLÜMÜ NORMAL DEĞİL

Bölgede inceleme yapan Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe, "Bugün Bayraklı sahilinde gördüğümüz bu manzara bizi oldukça şaşırttı. İlk veriler, flamingoların zehirlendiğine yönelikti ama yaptığımız incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği yönünde. Belki elektrik çarpması da olabilir. Flamingoların 9'unun birden bu bölgeye düşmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu durumla ilgili çalışma yapacaktır. Kesin ölüm nedenleri de yapılacak bu çalışmanın ardından netleşir" dedi.