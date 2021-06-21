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İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı

21 Haziran 2021 Pazartesi - 21:20 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 21:20

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 73 kaçak göçmen yakalanırken, Dikili ve Karaburun açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 51 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Haziran saat 10.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yelkenli tekneyi durdurdu. Yapılan aramada içerisindeki 73 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Haziran saat 00.25 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 20 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler 20 Haziran saat 05.35 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde 31 kaçak göçmeni daha kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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İzmir kaçak gömen Çeşme
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