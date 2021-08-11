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İzmir'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA) |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:37 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 9:37

İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, 48 kaçak göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Seferihisar ilçesindeki tatbikat alanı bölgesinde; 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal, 5 Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı.
 
Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada da Zeytinler Mahallesi'nde O.Ç.'nin kullandığı araçta 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu; M.Ö.'nün kullandığı araçta ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 20 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen O.Ç. ve M.Ö. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi. 
 
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İzmir Urla Seferihisar kaçak göçmen
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