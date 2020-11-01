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İzmir'de 4,2 büyüklüğünde yeni deprem!

01 Kasım 2020 Pazar - 16:19 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 16:19

AFAD: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi


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