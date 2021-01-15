15 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.524 -1.43 EURO 9,0110 0.48
USD 7,4500 1.21 ALTIN 438,300 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

15 Ocak 2021 Cuma - 20:28 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 20:37

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 20:20'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
 
Depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlenirken derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi.

ETİKETLER

İzmir deprem son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.