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İzmir'de 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından öldürüldü

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:04 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 22:06

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti. Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.
 
Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.

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İzmir Gaziemir çocuk
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