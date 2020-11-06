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İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

06 Kasım 2020 Cuma - 18:44 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 18:44

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında saat 18:31:09'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


 
 

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AFAD deprem Seferihisar
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