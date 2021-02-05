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İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

05 Şubat 2021 Cuma - 10:57 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 10:59

AFAD, saat 10.44'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 7.45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.


AFAD, saat 10.44'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
 
Deprem, yerin 41.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
 
 
 

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İzmir Karaburun deprem
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