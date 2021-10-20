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İzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 21:44 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 21:44

İzmir'de polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir depoda karışımlı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili başlatılan çalışma sonucunda bir depoya baskı yapıldı. Ekiplerce depoda yapılan aramada 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
"İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 1 depoda yapılan aramada, 109.500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır."
 

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İzmir polis akaryakıt baskın
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