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İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 ölü

DHA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 18:15 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 18:15

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.


İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor. 

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İzmir Foça Egem
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