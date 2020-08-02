İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
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- İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 ölü
İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 ölü
DHA | 02 Ağustos 2020 Pazar - 18:15 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 18:15