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İzmir- Çeşme Otoyolu'nda 'deprem' yoğunluğu

DHA |  30 Ekim 2020 Cuma - 19:20 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 19:20

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar, sarsıntının etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için yola çıktı. İzmir- Çeşme otoyolunda araçlar yoğunluk oluşturdu.


Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar da sürüyor. İzmir'de oturan vatandaşlar, depremin etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için harekete geçti. Araçlarıyla yola çıkan ve şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Otoyolda trafik durma noktasına geldi. 
 

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İzmir İzmir- Çeşme deprem
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