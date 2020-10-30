Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar da sürüyor. İzmir'de oturan vatandaşlar, depremin etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için harekete geçti. Araçlarıyla yola çıkan ve şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Otoyolda trafik durma noktasına geldi.
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İzmir- Çeşme Otoyolu'nda 'deprem' yoğunluğu
DHA | 30 Ekim 2020 Cuma - 19:20 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 19:20