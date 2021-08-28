İzmir-Aydın Otoyolu'nda korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı, kahreden detay...

İzmir-Aydın Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Balıkesirli Söylemez ailesinin, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan çocukları Minel Söylemez'in okul işleri için Söke'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobil e, tünel girdikten sonra arkadan gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İzmir- Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde yaşanan kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Yanan otomobilde ölenlerin Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızı Minel Söylemez (21) ve yakını Emir Gezici (10) olduğu öğrenildi. Fatma Söylemez'in oğlu otomobil sürücüsü Emre Söylemez (26) ile kamyon şoförü Murat Aslan 'ın ise kazadan yaralı kurtulduğu bildirildi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Emre Söylemez'ın sağlık durumunu ağır olduğu ifade edildi.

Balıkesirli Söylemez ailesinin, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan çocukları Minel Söylemez'in okul işleri için Söke'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen bir sebeple durduğunu ve arkasından gelen kamyonun çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini, daha sonra da otomobilin alev alarak yanmaya başladığını belirledi.

Bu arada, ölenlerin cenazesi savcının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.