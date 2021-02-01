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İzmir açıklarında korkutan bir deprem daha

01 Şubat 2021 Pazartesi - 23:57 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 0:15

İzmir Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve bazı ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 23.46'da Karaburun açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Yerin 6.36 kilometre altında meydana gelen deprem İzmir merkez olmak üzere birçok yerden hissedilidi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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