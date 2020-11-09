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İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

09 Kasım 2020 Pazartesi - 23:44 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 23:48

İzmir açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.


AFAD'da yer alan bilgilere göre İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin saati 23.30 olarak belirtilirken, derinliği 6.98 km olarak kaydedildi.

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