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İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

22 Ekim 2020 Perşembe - 16:03 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 16:08

Ege Denizi'nde İzmir- Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; saat 15.14'te İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Kandilli, depremin derinliğini 7.8 kilometre olarak ölçtü.
 

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