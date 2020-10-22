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İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
22 Ekim 2020 Perşembe - 16:03
| Son Güncelleme : 22 10 2020 - 16:08
Ege Denizi'nde İzmir- Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SONRA OKU
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; saat 15.14'te
İzmir
'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli, depremin derinliğini 7.8 kilometre olarak ölçtü.
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