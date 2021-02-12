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İzleyenleri şok etmişti! İşte 'İbo Show'da krizin perde arkası...
'İbo Show' programında yaşananlar izleyenleri şok etti. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan bölümüne Ayşe Mine, Faruk Tınaz, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve usta Ahmet Selçuk İlkan konuk olmuştu. Sanatçıların hep birlikte şarkı okuduğu sırada yaşanan kriz, ekran görüntüleri ile sosyal medyada gündem olmuştu.