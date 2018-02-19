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İzlanda'dan tepki çeken hamle! Sünnete hapis cezası

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 16:29 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 16:49

İzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumlar tasarıya tepkili.


İzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa  tasarısı parlamentoya sunuldu. 
 
Adadaki Müslüman ve Yahudi toplumların tepkisini çeken tasarının  yasalaşması halinde İzlanda, erkek sünnetini yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak.
 
Meclisteki partiler tarafından desteklenen ancak henüz oylaması  yapılmayan kanun teklifine göre, tıbbi gereklilik duyulmadıkça 18 yaş altı  bireylerin sünnet edilmesi yasaklanacak.
 
Yasağı çiğneyerek tıbbi ihtiyaç dışında  sünnet uygulayanlar, 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
 
18 yaşını  doldurmuş bireylerin ise kendi istekleri doğrultusunda sünnet olmayı tercih  etmesinin önünde herhangi bir engel olmayacak.
 
Erkek sünnetini birçok ülkede yasaklı olan kadın sünneti ile bir gören  ve küçük yaştaki erkek çocukların haklarının çiğnenmesi anlamına geldiğini iddia  eden tasarıda, evde, steril olmayan yerlerde, anestezi olmadan ve sağlık çalışanı  olmayan bir kişi tarafından uygulanan sünnet operasyonlarının, ölümcül enfeksiyon  riskini de beraberinde getirdiği ve çocukları acı içinde bıraktığı savunuluyor.
 
Müslüman ve Yahudi toplumlar tepkili
 
Bu arada, adadaki Müslüman ve Yahudi toplumların üyeleri, helal kesim  et ve peçe kullanımına ilişkin gerginliklerde olduğu gibi sünnet uygulamasının da  antisemitizm ve İslamofobinin bir örneği haline gelmesinden endişe duyuyor.
 
Söz konusu tasarıyı "dini özgürlüklere müdahale" olarak eleştiren  Müslüman ve Yahudi toplumların tepkilerini, protesto gösterileriyle gündeme  taşıması bekleniyor.
 
Ülkedeki bazı siyasiler tarafından "ilkel bir gelenek" olarak  değerlendirilen sünnetin İzlanda'da yasaklanmasının ardından diğer İskandinav  ülkelerinin de benzer adımların atılacağı belirtiliyor.
 
Dünyada her 3 erkekten biri sünnetli. Çok sayıda erkek, dini ve  kültürel gereklilikler nedeniyle sünnet oluyor.
 
Yaklaşık 336 bin nüfuslu İzlanda'da 1500 Müslüman ile yaklaşık 250  Yahudi'nin yaşadığı tahmin ediliyor.
 
  
 

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