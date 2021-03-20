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İzlanda'daki Fagradalsfjall Yanardağı yüzyıllar sonra faaliyete geçti

DHA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 19:10 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 19:10

İzlanda'nın Reykjanes yarımadasındaki Fagradalsfjall Yanardağı 781 yılın ardından lav püskürtmeye başladı.


İzlandanın Reykjanes yarımadasındaki Fagradalsfjall Yanardağı 781 yılın ardından uykusundan uyandı.Fagradalsfjall Yanardağı 781 yıl sonra lav püskürtmeye başladı. İzlanda Meteoroloji Ofisi, Fagradalsfjall Yanardağının dün akşam saatlerinde lav püskürtmeye başladığını ve dağın Reykjavike 30 km uzaklıkta olduğunu belirtti.
 
LAVLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
 
Bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteri, yanardağın yıllar sonra uykusundan uyandığı anı yerinde görüntüledi. Yetkililer, yanardağın çok fazla kül ve gaz püskürtmesini beklemediklerini ve hava trafiğinin etkilenmeyeceğini belirtti.İzlandada 2010 yılında, başka bir yanardağ olan Eyjafjallajokull'un patlaması sonucu oluşan kül ve gaz sebebiyle İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde hava trafiği durma noktasına gelmişti. Öte yandan, Güney Yarımadası olarak da bilinen Reykjanes'de son volkanik patlama 1240 yılında meydana gelmişti.
 

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İzlanda Reykjanes Fagradalsfjall lav
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