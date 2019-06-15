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İzin günündeki komiser yardım çığlığını duyunca...

AA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 17:52

Antalya'da kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, kovalamaca esnasında düşerek yaralanmasına rağmen peşini bırakmayan komiser tarafından gözaltına alındı.


Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyen 32 yaşındaki Hatice Şenses'e arkasından yaklaşan S.T, cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçmaya başladı. İzin gününde arkadaşlarıyla kafede oturan Komiser Bayram Karakış, Şenses'in yardım istediğini görünce şüpheliyi kovalamaya başladı.
 
Bu sırada düşerek ayağı ve kolundan yaralanan Karakış, şüphelinin peşini bırakmadı. Karakış'ın bir apartmanın bahçesinde yakalayarak meslektaşlarına teslim ettiği S.T. gözaltına alındı. Apartmanın bahçesine gelen Şenses, şüpheliye "Bunu neden yaptın?" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların tebrik ettiği Bayram Karakış, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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