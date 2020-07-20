İzdivaç programında tanıştı, hayatı kabusa döndü

Midyeci Nedim Karamürsel, Elvira İsmayilova’yla evlendikten 3 ay sonra boşanma davası açtı. İsmayilova’nın vatandaşlık için kendisi ile evlendiğini öne süren Karamürsel’in davası 11 yıl sürdü. Karamürsel şimdi de kendisinden olmadığını iddia ettiği çocuğu nüfus kaydından sildirmeye çalışıyor.

Baba mesleği olan midyeciliği sürdüren Nedim Karamürsel (42) ile Elvira İsmayilova (36), 18 Ekim 2008’de evlendi. Çiftin evliliğine vesile ise TV’de katıldıkları evlilik programı oldu. Evliliğin üzerinde birkaç ay geçmeden çift arasında geçimsizlik baş gösterdi. Karamürsel boşanma davası açtı, ikili evleri ayırdı. Karamürsel, dilekçesinde İsmayilova’nın vatandaşlık almak için evlendiğini de öne sürdü. Dava devam ederken, İsmayilova, başka bir erkekle yaşadığı ilişkiyi Facebook hesabında paylaştı. Karamürsel, davaya bakan mahkemeye verdiği ek dilekçe ile boşanma aşamasında olduğu eşinin ‘hayasız yaşam’ sürdürdüğünü öne sürdü. İsmayilova’nın avukatı ise hayasız yaşam için devamlılığın olması gerektiğini, başka bir erkekle cinsel birlikteliğin bir kez yaşandığını savundu.

10 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Yerel mahkeme ve istinaf mahkemesi arasında gidip gelen dosya 11 yıl sonra karara bağlandı. İstinaf mahkemesi çiftin boşanmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, İsmayilova’nın, ‘kişilik hakkı saldırıya uğradı’ gerekçesiyle Karamürsel’e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Boşanma davası devam ederken, Karamürsel yeni bir şok yaşadı. 22 Aralık 2016’da görülen duruşmada İsmayilova, Karamürsel’den bir çocuğu olduğunu açıkladı. Karamürsel ise “Evliliğimiz birkaç ay sürdü. Yıllardır da kadını görmüyorum. Çocuğun benden olması imkânsız” dedi. Ancak, duruşmadan öğrendiği bilginin doğru olup olmadığına emin olmak için nüfus müdürlüğüne gitti. Kayda göre, Ocak 2014 doğumlu H. isimli bir çocuk, Karamürsel’in oğlu olarak nüfus hanesinde yer alıyordu.

‘ÇOCUĞUN BABASI BENİM’