Atina’da yayımlanan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde hazırlandığı iddia edilen kararname İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor. Kararnamede, "Yunan hükümeti benzer haklarını diğer bölgelerde de uygulama hakkını mahfuz tutmaktadır" ifadeleri yer aldı. Yunanistan’ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" iddia eden Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti. İyon denizi nerede? İyon Denizi’nin hangi ülkelere kıyısı vardır?

İYON DENİZİ NEREDE?

İyon Denizi ya da İyon Denizi, Yanya Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında bulunur. Kuzeyinde İtalya'nın güneyindeki Calabria, Salento, Sicilya, doğusunda Yunanistan Yarımadası ve Yunanistan'a bağlı Korfu, Zakintos, Kefalonya, İthaka, Levkas adaları ile Arnavutluk yer alır.